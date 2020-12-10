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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 168.

İzmir'in Menemen ilçesinde sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 168.5 kilogram tütün ve çok sayıda kayıt dışı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, üç işyeri ve bir ikamet adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 95 kutu içerisinde bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş toplam 25 bin 600 dal dolu makaron, 33 bin 400 Adet içi boş makaron, idari işlem kapsamında 168.5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca 70 paket farklı markalarda pipo tütünü, 8 adet kayıt dışı olduğu anlaşılan cep telefonu, 1 kilogramlık paketlerde toplam (10 Kg) bandrolsüz tütüne de el konuldu.


Olayla ilgili üç sahsın gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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