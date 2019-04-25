İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Konak ilçesinde, karısı Selda Akçalı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Kenan Akçalı mutfaktan aldığı bıçak ile karısı Selda Akçalı'yı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çarşamba gece saat 22.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1419 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Akçalı ve eşi Sibel Akçalı evde oturdukları sırada, aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen Kenan Akçalı tartışma büyüyünce, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Sibel Akçalı'yı bıçakladı. Yaralanan Sibel Akçalı yardım çığlığı atmaya başladı. Talihsiz kadının yardım çığlığını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sibel Akçalı'yı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Sibel Akçalı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Akçalı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri cinayet zanlısı koca Kenan Akçalı'yı yakalayarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.