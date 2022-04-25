İzmir'de kağıt depolama alanında yangın

İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında TOKİ Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri sevk edildi. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran itfaiye araçlarına su takviyesi için 2 adet tanker gönderdi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.