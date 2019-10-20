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İzmir'de kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’in Tire ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde bir arkadaşıyla kahvehanede oturan Mustafa Ali Susam'a kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından av tüfeği ile ateş edildi. Ağır yaralanan Susam, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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