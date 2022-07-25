İzmir'de kahvehaneye kumar baskınında ceza yağdı

İzmir'in Bornova ilçesinde iki kahvehanede kumar oynarken yakalanan toplam 82 kişiye, 149 bin 158 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli ise, kahvehane görünümlü kumarhanede oyun oynarken yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beşyol Mahallesi'nde işletmeciliğini İ.A.'nın yaptığı ve Gökdere Mahallesi'nde bulunan, işletmeciliğini Ö.T.'nin yaptığı iki ayrı kahvehanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Temmuz akşamı önceden belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, toplam 82 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplam 149 bin 158 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmeler mühürlendi

Kahvehane işletmecileri İ.A. ve Ö.T. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, işletmeler mühürlendi; kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 kişi, kahvehane görünümlü kumarhanelerde oyun oynarken yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Gökdere Mahallesinde bulunan işletmede yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine Ö.K. isimli bir şüphelinin üzerinde 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ö.K. hakkında da "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.