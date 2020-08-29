İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de kalbinden bıçaklanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde arkadaşı ile yolda yürüdüğü esnada madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından önlerinin kesilmesi suretiyle para istenilerek gasp edilmek istenen ve daha sonrada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Doğancan Kalkan (27), yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaşı ile yolda yürüdüğü esnada madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından önlerinin kesilmesi suretiyle para istenilerek gasp edilmek istenen ve daha sonrada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Doğancan Kalkan (27), yaşam mücadelesini kaybetti.


Olay, 18 Ağustos akşamı Bornova Malazgirt Okulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, okul yakınlarında yürümekte olan Doğancan Kalkan (27) ve arkadaşının önü madde bağımlısı olduğu ileri sürülen M. A. G., tarafından kesildi. M. A. G., tarafından para istenilerek gasp edilmeye çalışan ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Kalkan, M. A. G., tarafından kalbinden bıçaklandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalkan, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kalkan, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.


Öte yandan, cinayet zanlısı kısa sürede polis ekiplerince yakanlarak emniyete görüntüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M. A. G., tutuklanırken, Kalkan'ın Bornova Belediyesinde çalıştığı ve Göztepe Tribün üyesi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.