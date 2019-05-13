İzmir'de kalp krizine karşı müdahale kursu

İzmir'de, göğüs ağrısı ile acil servise gelen hastalara ilk müdahale konusunda kurs düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından düzenlenen ve katılımcılar arasında acil tıp uzmanlarının, araştırma görevlilerinin ve hekimlerin bulunduğu kursun koordinatörlüğünü TATD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Aksay ve Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan yaptı.

Medical Park İzmir Hastanesi'nde düzenlenen kurs hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ersin Aksay, “Akut Koroner Sendrom Yönetimi kursunda bizler, kalp damarındaki tıkanıklıklara bağlı kalp krizi ya da kalp krizi riski yüksek olan hastalara yaklaşım konusunda eğitici bilgiler veriyoruz. Acil servise göğüs ağrısı ile gelen ve koroner arter darlığı olan hasta tipi bizim için en kritik hasta tipidir. O yüzden akut koroner sendromları tanıyabilmemiz için 1 günlük yoğun bir kurs veriyoruz. Kursta, göğüs ağrısı ile gelen hastaların öykü özellikleri, EKG bulguları gibi bir takım tanısal gerekçelerin nasıl tanımlanması gerektiğinden bahsettik. Göğüs ağrısı ile gelip akut koroner sendromu çıkan bir hastanın tedavisinde nelere dikkat edeceğimizi anlattık. Tanı ve tedavi süreçleri konusunda detaylı bilgi verdik" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan de, "Akut Koroner Sendromlar Kursu, sürekli güncellenen bilimsel veriler ve kılavuzlar ışığında acil tıp uzmanları, araştırma görevlileri başta olmak üzere bu hasta grubu ile karşılaşan tüm hekimlere yönelik bir eğitim içeriğine sahiptir. Kursun eğitmenleri acil tıp uzman ve öğretim üyeleridir. İçerik ise acil servislere en sık başvuran kritik hasta grubunu oluşturan göğüs ağrılı hastalarda kalp damar tıkanıklığı, yani kalp krizi tablosunun hızla ve doğru şekilde tanınıp, erken tedavisinin acil serviste başlamasını takiben kesin ve en doğru tedavinin sürdürülmesinin sağlanmasını kapsar" şeklinde konuştu.