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İzmir'de kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile kamyon çarpıştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletin arkasındaki şahıs da yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi, Beşgöz Caddesi ile Talatpaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre T.B. yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyon ile Harun Çavdar (26) idaresindeki 35 ZTU 90 plakalı motosiklet seyir halindeyken çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Harun Çavdar ve Mehmet Ali Y. yaralandı. Meydana gelen kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Harun Çavdar ve Mehmet Ali Y.'yi ambulansla hastaneye sevk etti.



Ambulansta yaşamını yitirdi


112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Harun Çavdar, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Y.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaçan kamyon sürücüsü yakalandı


Ödemiş'te kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü T.B. ise polisten kaçamadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilen kamyon, Ödemiş - Kiraz karayolunda durduruldu, sürücü T.B. gözaltına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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