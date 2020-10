İzmir'de kamyona çarpan motosikletli sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde, aynı istikametteki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Menemen ilçesi Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Caddesi'nde meydana geldi. Selahattin Gönen idaresindeki 48 LM 496 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan A.S yönetimindeki 09 TB 460 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Selahattin Gönen, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada kamyon sürücüsü A.S., kaza yerinden kaçtı. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu kamyon sürücüsü A.S., kaza yerine yakın bir noktada yakalandı.

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Selahattin Gönen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.