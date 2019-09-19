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İzmir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Garaj yönüne giden M.G (58) yönetimindeki 35 NKE 04 plakalı motosiklet ile D.E.'nin idaresindeki 35 ABJ 253 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan M.G. (58), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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