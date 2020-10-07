İzmir'de kamyonet kaza yaptı; kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza yapan kamyonetteki sebze ve meyveler yola saçıldı. Kaza nedeniyle İzmir Çevreyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 07.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Ege Üniversitesi yol ayrımı civarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan Talip Ş.(35) idaresindeki süt ürünleri taşıyan Isuzu marka 35 TNG 77 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Araç sürücüsü Talip Ş. (24), lastiği patladığı için idaresindeki kamyoneti yolun sağına çekerek yol yardım ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin lastiğini değiştirdikten sonra ayrıldı. Yeniden kamyonetine binen Talip Ş., aracını çalıştırdıktan sonra, arkasından gelen Baran K. idaresindeki meyve ve sebze yüklü 35 AHV 484 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baran K.'nin kamyonetinin kasası parçalandı.

Sebze ve meyveler otoyola saçıldı

Öte yandan kaza yapan 35 TNG 77 plakalı kamyonette bulunan meyve ve sebzeler otoyola saçıldı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine kaza yerine gelen otoyol polisleri, çevre güvenliğini sağladı. Kazada yaralanan Baran K. isimli sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yola saçılan metal parçaları, meyve ve sebzeler karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile temizlendi. Kaza nedeniyle otoyolda, Bornova yönünden Karşıyaka istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza yapan sürücü o anı anlattı

Lastiği patlayan aracın sahibi Talip Ş., kaza anını anlattı. Kazazede Talip Ş., "Lastiğim patlamıştı, yol kenarındaydım ve lastikçiyi çağırdım. Lastikçi geldi o esnada. Ben lastikçi gelmeden önce araçtan inmiştim. Yolun kenarına duba koyarak diğer araç sürücülerini de uyarmıştık. Lastiği değiştirdikten sonra ben aracıma bindim ve çalıştırdım. O esnada bir aracın bana çarptığı sesini duydum. İndim aşağı ve adama doğru koştum gittim. Kafası kanıyordu ve ben de su verdim, müdahale ettim. Daha sonra da trafik ekipleri geldi. Olay bu şekilde gelişti" açıklamasında bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.