İzmir'de kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Torbalı-Selçuk karayolu Belevi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, bisikletiyle ilerleyen Şevket Kıvılcım'a (34) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kıvılcım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından kaçtığı öğrenilen kamyon sürücüsünü yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.