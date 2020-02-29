İzmir'de kar yağışı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinde yaşayanlar sabah beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, Kınık'ın yüksek kesimlerinde bulunan mahalleler ile Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı.