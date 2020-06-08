İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı. Şahsın ilk ifadesinde cinayeti bir anlık kızgınlıkla işlediğini söylediği ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol bağımlısı ve işsiz olan İ.S.A. ile karısı Güler A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda İ.S.A., karısını bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, cani koca evden hızla uzaklaştı. Komşularının iddiasına göre, ikametten ayrılırken ev sahibine seslenen İ.S.A.'nın, eşini bıçakladığını ve kan kaybından ölebileceğini, ambulansa haber verilmesini söylediği ifade edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Güler A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.S.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Cinayet şüphelisi şahsın ilk ifadesinde eşiyle tartıştıkları anda bir anlık kızgınlıkla karısını bıçakladığını söylediği öğrenildi. İ.S.A., ifadesinin alınması ve gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.