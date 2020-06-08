İzmir'de karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı. Şahsın ilk ifadesinde cinayeti bir anlık kızgınlıkla işlediğini söylediği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol bağımlısı ve işsiz olan İ.S.A. ile karısı Güler A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda İ.S.A., karısını bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, cani koca evden hızla uzaklaştı. Komşularının iddiasına göre, ikametten ayrılırken ev sahibine seslenen İ.S.A.'nın, eşini bıçakladığını ve kan kaybından ölebileceğini, ambulansa haber verilmesini söylediği ifade edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Güler A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.S.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Cinayet şüphelisi şahsın ilk ifadesinde eşiyle tartıştıkları anda bir anlık kızgınlıkla karısını bıçakladığını söylediği öğrenildi. İ.S.A., ifadesinin alınması ve gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.