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İzmir'de kartpostallık görüntüler

İzmir’in yüksek noktaları dün etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

İzmir'in yüksek noktaları dün etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmir dağları havadan görüntülendi.


Yurt genelinde olduğu gibi İzmir de mevsimin ilk kar yağışını aldı. Dün İzmir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, İzmir'in dağlarını beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan İzmir'in dağları, ormanların yeşiliyle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Beyaz örtüyle kaplanan dağlar havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan alanlar, hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu.

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