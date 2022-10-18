İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber

İzmir'in Urla ilçesinde kıyıya vuran erkek cesedin, tekneden düşen arkadaşını kurtarmak için denize atlayan ve daha sonra kaybolan balıkçıya ait olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekne sahibi Mustafa Bulut ve balıkçı arkadaşı Hilmi Çakı, sabah saatlerinde attıkları ağları toplamak için Gülbahçe Mahallesi mevkiinden tekneyle denize açıldı. İkili açıldıktan bir süre sonra Çakı, dengesini kaybedip denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan Bulut, Çakı'ya ulaşamadı. 200 metre ileride bulunan bir başka balıkçı gurubu hareketsiz duran teknenin yanına yanaştığında, yaklaşık 1 saattir ağlara tutunmuş olan Mustafa Bulut'u kurtardı. Yardıma gelen balıkçılar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ambulansa alınan Bulut, Urla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kayıp Çakı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden ve havadan helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Cansız bedeni bulundu

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde Deniz Polisi, İçmeler Mahallesi ile Gülbahçe Mahallesi arasında bulunan Keçiboynuzu mevkiinde, kıyıya vurmuş halde erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmalarda cesedin, dün kaybolan Hilmi Çakı'ya ait olduğu saptandı. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.