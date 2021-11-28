İzmir'de kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak trafik levhası direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tuğberk Sayhan idaresindeki 06 FK 2371 plakalı Hyundai marka otomobil, Buca Batı çıkışından Gaziemir yönüne seyrettiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalını aşıp, trafik levhası direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hurdaya dönen aracın sürücüsü Sayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Sayhan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.