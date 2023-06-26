İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.45 sıralarında, İzmir Aydın Otoyolu Torbalı Sağlık rampaları yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde olan Hamit Can Dalgakıranlar (25) yönetimindeki 35 BHL 922 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü konumundaki Dalgakıranlar ve motosiklette yolcu konumunda bulunduğu öğrenilen E.G. (21) adlı genç kız, savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri sağlanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Hamit Can Dalgakıranlar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı belirlenen E.G. ise sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcunun kaskı yokmuş

Hayatını kaybeden sürücü Hamit Can Dalgakıranlar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, hastanede tedavisi süren E.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza esnasında sürücünün kaskının bulunduğu, ağır yaralanan genç kızın ise kask takmadığı ileri sürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.