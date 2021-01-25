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İzmir'de kenevir operasyonu: 10 gözaltı

İzmir’de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6.5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe, Çeşme Urla, Aliağa ve Foça ilçelerinde uyuşturucu madde imal veya ticareti yapıldığı tespit edilen 6 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ekipler, Hint keneviri yetiştirmek için bazı evlerin odalarına ve dolaplarına özel düzenek kurulduğunu fark etti. Operasyonda toplamda 6 kilogram 503 gram esrar maddesi, 96 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda kenevir yetiştirmek üzere kullanılan malzeme ele geçirildi. Ekipler ayrıca konuyla ilgili 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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