İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de kenevir tarlasına baskın: 253 kök ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir tarlaya baskın yapan polis ekipleri, 253 kök kenevir ele geçirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tarlaya baskın yapan polis ekipleri, 253 kök kenevir ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir tarlada izinsiz kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 253 kök Hint keneviri ele geçirdi.


Olayla ilgili M.A. adlı 1 şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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