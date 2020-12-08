İzmir'de kent genelinde geniş çaplı korona virüs denetimi: 581 bin lira ceza kesildi

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından, bugün kent genelinde bulunan alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiğine dair paylaşımda bulundu. 368 denetim ekibi ve 961 personelin katılımı ile 24 alışveriş merkezinde denetimler gerçekleştirildi. Toplamda 5 bin 318 iş yerinden 10 iş yerine 33 bin 300 lira idari para cezası kesilirken, 2 iş yeri sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Ayrıca, gerçekleştirilen denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 609 kişiye ise, 548 bin 100 lira idari para cezası uygulanırken, maske ve diğer tedbirlere uymayan 4 vatandaş hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın tweetini paylaştı

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İzmir'de hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 83 olduğunu belirttiği tweetini paylaştı. Köşger paylaşımında, "Değerli İzmirliler kendi sağlığınız için lütfen uyarıları dikkate alın. Kendi sağlığınız için kalabalık ortamlardan uzak durun. Kendi sağlığınız için toplu ulaşım araçlarında kural dışı uygulamalara müdahale edin. Lütfen." ifadesini kullandı.

Son olarak bugünkü toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerden fotoğraf paylaşan Köşger, "Bugünden itibaren ayrımsız tüm toplu ulaşım araçlarında daha sıkı denetim yapacağız. Lütfen kurallara uyma konusunda siz de daha duyarlı olun." uyarısında bulundu.