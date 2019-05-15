İzmir'de kent içi ulaşım ücretleri meclis tarafından onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı toplantısında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, toplu ulaşım araçlarında ücretin bir kuruş veya bir kontör, Ramazan Bayramı boyunca ise Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde ücretsiz, alınmaması halinde bir kuruş olması oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan ikinci oturumu Başkan Tunç Soyer yönetiminde gerçekleşti.

Toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, vatandaşların törenlere katılımını kolaylaştırmak için tarifenin 1 kuruş ya da bir kontör olarak uygulanmasına ilişkin teklif mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı boyunca Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde ücretsiz, alınmaması halinde ise bir kuruş ya da bir kontör yapma kararı da onaylandı.

Özkanlar Pazar Yeri

Bornova Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde yer alan viyadük altının Özkanlar Pazar yeri olarak kullanılması için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden izin istemesi de toplantıda gündeme geldi. Söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “2 yıl boyunca sorun olarak yaşanan Özkanlar Pazaryeri ilgili yeni bir gelişme olduğunu gördük. Bornova Belediyesi'nin aynı bölgede Pazar yerinin kurulmasına ilişkin izin talebi söz konusu. Geçmiş dönemde gerek büyükşehir belediyesi olsun gerekse belediyeler olsun bir araya gelip sorunu çözüm noktasında adım atmadıklarını gördük. Bizim gösterdiğimiz aynı yerde Pazar yerinin için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden tahsis talebinde bunuldu. Bu konuda merkezi hükümet adına her türlü desteği verdik vermeye devam edeceğiz" dedi.

Soyer de “Özkanlar Pazaryeri gösterdiğiniz hassasiyet son derce değerli. Bornova Belediyesi'nin girişimi ve Karayollarının gösterdiği hassasiyetiyle Pazar yeri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eş zamanlı olarak modern bir pazaryeri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Basmane Çukuru'nu belediye alsın”

Dilek ve temenni bölümünde söz alan AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, ‘Basmane Çukuru' olarak adlandıran alanı belediyenin alması yönünde öneride bulundu. Boztepe, “Basmane Çukuru ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 1999 yılında bir dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Yüksel Çakmur bir dava açtı. Bu davadan sonra yürütme durdurma kararı alındı. Burası bir türlü gündemden düşmedi. Burayla ilgili sizin bir düşünceniz vardır ama burası bizim kendi öz mülkümüzdür. Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe durumu iyi ve kredi notumuz da yüksek olduğu için satın alabiliriz. Buraya yeni bir bina yapabiliriz. Kültür sanat merkezi yapılabilir. 1970'lerde burası yapıldı. Burası çok yağmur aldı ve deniz suyu çok aldı. Bu bina depreme dayanıksız. Oraya bir büyükşehir hizmet binası kültür merkezi, otoparkı olan bir yer düşünebiliriz. Sizin düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Bunu eğer yapar ise siz başkan olarak biz de meclis olarak tarihe bir not olarak düşeriz. Allah korusun bu binada meclis toplantısı yapılırken 6 ve üstü depremde sağ çıkmamız mümkün değil. Böyle bir şey yaparsak bu meclis olarak tarihe geçeriz” diye konuştu.

“Temenniniz çok yerinde”

Boztepe'ye cevap veren Soyer, “Temenninizin çok yerinde olduğunu söylemek istiyorum. Bütçesel ve fonksiyonel olarak birlikte çalışacağız. Sizinle paylaşacağız” dedi.