İzmir'de kilolarca kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, binlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Selçuk ilçesinde bir iş yerinde yüklü miktarda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda, 55, 640 kilogram kaçak nargile tütünü, 34, 300 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 680 mililitre kaçak elektronik sigara likidi, 4, 80 kilo kaçak pipo tütünü, 49 bin bandrolsüz boş makaron, 46 bin doldurulmuş kaçak makaron, 7 bin 565 adet paketlenmiş kaçak sigara ve 160 dal pipo tipi kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahipleri M.A. ve B.A. adlı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.