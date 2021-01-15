İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti

Şakran Aliağa Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen 2000-4-2 kısa dönem askerlerin yemin törenine; İzmir il Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta katıldı. Törende korona virüsü nedeniyle önlemlerde alınırken, yemin eden askerler acemilik eğitimini tamamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, "Birazdan içeceğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi ve aynı zamanda kanun ordusu jandarmanın bir mensubu olduğunuzun kabul belgesidir. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yemininize bağlı kalıp, yurdumuzda emniyet ve asayişi sağlayacak ve her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile sizlerle onurlandıracağının bilincinde hareket ederek, Jandarma Genel Komutanlığının bir temsilcisi olduğunuzu, görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan; kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" dedi.

Konuşmanın ardından Türk bayrağına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara ellerini koyan askerler, hep bir ağızdan yemin etti. Daha sonra eğitim ile sporda başarılı olan askerlere ve İzmir İl Jandarma Komutanlığına ilk katılan askere ödüllerini Albay Dursun Değirmenci verdi.