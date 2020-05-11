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İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayan 949 kişiye ceza kesildi

İzmir’de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kurallara uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İzmir'de, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kurallara uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira para cezası kesildiği öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İzmir'in de dahil olduğu 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kentte, kısıtlama süresi boyunca denetimlerine hız kesmeden devam eden emniyet güçleri, kurallara riayet etmeyen vatandaşlar hakkında işlem yaptı. Kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini kararlılıkla sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kısıtlama tarihlerinde kuralları ihlal eden 949 kişiye idari işlem yapıldığı ve toplam 2 milyon 153 bin 905 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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