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İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayan bin 476 kişiye ceza kesildi

İzmir’de, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kurallara uymayan bin 476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İzmir'de, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kurallara uymayan bin 476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira para cezası kesildiği öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İzmir'inde dahil olduğu 31 ilde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kentte, kısıtlama süresi boyunca denetimlerine hız kesmeden devam eden emniyet güçleri, kurallara riayet etmeyen vatandaşlar hakkında işlem yaptı. Kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini kararlılıkla sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 1-3 Mayıs tarihlerinde kısıtlamaları ihlal eden 11 kişiye adli işlem ve bin 465 kişiye ise idari işlem olmak üzere, toplamda bin 476 kişiye 3 milyon 252 bin 608 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.


Öte yandan İzmir polisi yasağın bitişinin ilk dakikalarına kadar trafik uygulaması yaptı.

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