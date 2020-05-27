İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 4 milyon lirayı aşkın ceza

İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 4 milyon 513 bin 56 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı cuma gece yarısından, kısıtlamanın sona erdiği bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayan 14 kişiye adli işlem, 2 bin 110 kişiye idari işlem uygulandı. Kent genelinde kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 4 milyon 513 bin 56 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.