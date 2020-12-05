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İzmir'de kısıtlama sessizliği kaza gürültüsü ile son buldu...Cip iş yerine girdi

İzmir’in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde gecenin sessizliğini bozan kazada cip iş yerine girdi.

İzmir'in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde gecenin sessizliğini bozan kazada cip iş yerine girdi. Kaza sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Olay, gece saatlerinde Cemil Şeboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tülin K., idaresindeki 59 AT 003 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat mühendisliği ofisi olarak kullanılan iş yerine girdi. Kaza sonrası büyük bir gürültü ile uyanan mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Tülin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen iş yeri sahibi Güven Top gördüğü manzara karşısında şoke olurken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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