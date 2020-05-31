İzmir'de kısıtlamanın ilk gününde 902 bin lira ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara ilk gün 902 bin 154 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı Cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem, 397 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 902 bin 154 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin İzmir genelindeki denetimleri, kısıtlamanın sona ereceği önümüzdeki gece yarısına kadar devam edecek.