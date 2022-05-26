İzmir'de "koku"ya karşı atak

Bu doğrultuda arıtma ve yağmur suyu ayrıştırma yatırımları ile dere, kanal ve ızgara temizlikleri düzenli olarak devam ediyor.

İZSU, arıtma tesisi imalatlarının yanı sıra koku sorununun başlıca nedenlerinden biri olan birleşik sistemle çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırmak için yatırımlar yapıyor. 2019 yılından bu yana kent genelinde 196 km yağmur suyu hattı yenileme işi ve yeni imalat yapıldı. Şu an ise 11 noktada toplam 132,2 km yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatına 378 milyon liralık yatırımla devam ediliyor. Yine aynı doğrultuda dere ıslah ve temizlik çalışmaları yapılıyor, derelerdeki çalışmalar su taşkınlarının da önüne geçiyor. Son 3 yılda yaklaşık 2 bin 500 kilometre dere temizlik çalışması yapılarak derelerden toplam 1 milyon 120 bin 92 ton atık malzeme çıkarıldı. Ayrıca 55 kilometre dere ıslah çalışması tamamlandı. Şehir merkezindeki Meles Deresi, Arap Deresi, Manda Çayı, Bornova Deresi, Büyükçiğli Deresi, Peynircioğlu Deresi, Bostanlı Ahırkuyu Deresi, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Deresi, Balçova Hacı Ahmet Deresi ve daha birçok bölgede kalıcı ıslah çalışmaları gerçekleştirilirken, temizlik çalışmaları da düzenli olarak devam etti. Derelerden kaynaklanabilecek koku sorununun sıcak havalarda tekrar yaşanmaması için düzenli olarak derelerde yapılan günlük atık malzeme temizliği kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Hedef, arıtmasız yerleşim bırakmamak

Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye birincisi olduğu belirtilen İZSU Genel Müdürlüğü, günlük toplam arıtma kapasitesi 951 bin 971 metreküp olan 69 adet atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor. İZSU Genel Müdürlüğü, kuracağı yeni atık su arıtma tesisleriyle arıtmasız yerleşim bırakmamayı hedefliyor.

Koku giderim sistemleri

İZSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezindeki arıtma tesislerine ve pompa istasyonlarına koku giderim üniteleri kurarak Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine bağlanan dört büyük pompa istasyonu için 38 milyon liralık yatırım yaptı. Hayata geçirilen proje ile Karşıyaka, Bayraklı, Gümrük ve Çiğli pompa istasyonlarında koku giderim sistemleri devreye alındı. Narlıdere Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde de koku kontrol sistemi kurularak toplam 4 bin 400 m havuz yüzeyi kapatıldı ve özellikle sıcak havalarda çevrede rahatsızlığa neden olan koku sorununun önüne geçmek için 6,5 milyon liralık yatırım yapıldı.

Kanallar ve ızgaralar

Kent genelinde sürdürülen ızgara, kanal ve galeri mecra hatlarının temizlik çalışmalarına da hız verildi. Periyodik olarak yapılan temizliklerle atık suların taşması, sıcak havalarda yaşanabilecek koku sorunu, ızgaralarda atık birikmesi ve çevresel kirlilik gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Son 3 yılda kent genelinde 7 bin kilometre kanal ve 2 bin kilometre ızgara temizliği yapıldı.

Körfez'de dip tarama çalışmaları

Körfez'in, kent tarihindeki ve geleceğindeki öneminin farkındalığıyla temiz ve daha canlı bir Körfez, İZSU'nun en önemli hedeflerinin başında geliyor. Daha temiz ve canlı bir Körfez hedefi çerçevesinde, Gediz Nehri'nin eski yatağının döküldüğü bölgede doğal süreç içerisinde yaşanan sığlaşmanın İzmir Körfezi'ne olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve su sirkülasyonunu sağlamak amacıyla dip tarama çalışmaları gerçekleştiriliyor.