İzmir'de komşular arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde komşu ola iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Aralık günü Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, G.Y. ve eşi U.Y., daha önceden de aralarında husumet olduğu öne sürülen üst komşuları P.E. (36) ve H.E. (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından G.Y. ve U.Y., falçata ve beyzbol sopası ile komşularına saldırdı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumu ağır olan H.E.'nin boğaz ve göğsünden, P.E.'nin kolları ve sırtından, diğer ev sahibi N.B.'nin ise gözünden ve alnından yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan yaralıların avukatı, “Daha önceden de aralarında husumet vardı. G.Y. ve U.Y. sürekli müvekkillerimi tahrik ediyordu. 'Sizi burada barındırmayıp öldüreceğiz' diye tehditler savruluyordu. Dün akşam gerçekleşen olayda üst kattaki mağdurların misafirleri geldiği anda alt komşuları rahatsız olduklarını belirterek sözlü tartışma başlattılar. Ardından G.Y., elinde bulundurduğu falçata ile 3 müvekkilimizi yaraladı. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

Kavgaya karışan 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.