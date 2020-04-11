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İzmir'de kontrol noktalarında ateş kontrolü

İzmir’de alınan tedbirler kapsamında kent merkezine girişlerdeki kontrol noktalarında seyahat belgeleri incelenerek sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske kullanımı uyarısında bulunuluyor.

İzmir'de alınan tedbirler kapsamında kent merkezine girişlerdeki kontrol noktalarında seyahat belgeleri incelenerek sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske kullanımı uyarısında bulunuluyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlemler alınmaya devam ediyor. İzmir'de, il merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de kontrol altında tutuluyor. İzmir'in diğer illerle bağlantısını sağlayan D-300 kara yolu üzerinde kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Kentin girişlerindeki kontrol noktalarında görev yapan trafik ekipleri ile sağlık görevlileri, sürücüler ve yolculara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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