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İzmir'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki tıra çarptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.00 sıralarında İzmir Çanakkale karayolu Pehlivanoğlu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama'dan İzmir yönüne seyir halinde olan S.Ö. (28) yönetimindeki 35 HAT 77 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak refüjden karşı şeride geçti. Otomobil, İzmir'den Bergama yönüne giden S.B. (42) idaresindeki 17 KB 747 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale E-87 karayolu kısa süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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