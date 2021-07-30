İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de korkutan baca yangını

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıktı. Çıkan baca yangını korku dolu anlar yaşatırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kanal ekibi hemen alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

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