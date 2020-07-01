İzmir'de korkutan orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın kül olduğu yangında yeni kiralanan “Ateş kartalı” lakaplı jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağı da aktif rol oynadı.

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bu yıl ilk kez kiralanan jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahalede edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. “Ateş kartalı” lakaplı jet motorlu amfibik yangın söndürme uçağının da aktif rol oynadığı yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın küle döndüğü ifade edildi.

Kısa sürede müdahale edilmesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.