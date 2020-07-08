İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de korkutan orman yangını kontrol altında

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre yangın, Sarnıç Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine yangının bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.


Kontrol altına alınan yangının bulunduğu alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.