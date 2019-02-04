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İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.


Yangın, Bornova ilçesi 6106. Sokak'taki ayakkabı üretimi yapılan bir atölyede sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen polis ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı.


İtfaiye ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangının nedeni araştırılıyor.

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