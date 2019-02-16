İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Tire ilçesi 19 Mayıs Caddesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı.

İzmir'in Tire ilçesi 19 Mayıs Caddesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında üçü çocuk olmak üzere 10 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, saat 15.00 sıralarında bir binanın ikinci katında Mustafa Çıtak'a ait dairede meydana geldi elektrik kontağından çıkan yangını fark eden Gülşah ve Mustafa Çıtak çifti iki çocuğunu da alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde apartmanda oturan, Çıtak ailesininde aralarında bulunduğu üçü çocuk 10 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiyenin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı. Ardından üç çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.