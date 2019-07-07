İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.


Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, 4 helikopter ve 8 arazözün müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan, yangının çıktığı yere yakın bulunan bazı yerleşim yerlerine de sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.


Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.