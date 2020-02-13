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İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Konak ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden olmazken, baygınlık geçiren bir şahsa ekipler müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde Kadifekale 837 sokakta bulunan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Bir anda alevleri gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kadifekale ve Çankaya gruplarından sevk edilen yangın müdahale ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken yangın sırasında baygınlık geçiren bir vatandaşa olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu.


Ekiplerin yangının kesin çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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