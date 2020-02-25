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İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı. Yangında öle yada yaralanan olmazken,çatıdan kopan parçaların yere düşmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Yangın, sabah saatlerinde 826 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre elektirk arızasından dolayı çıkan yangında 2 katlı binayı alevler sardı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürme çalışmaları başlattı.



Çatıdan kopan parçalar korku dolu anlar yaşattı


İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çatı kısmında bulunan ahşap parçalar yere düştü. O esnada söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri kendilerini düşen parçalardan korumak için kaçışırken, olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmadı.


Öte yandan, yangın ekipler tarafından söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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