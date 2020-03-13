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İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kafenin mutfağında çıkan yangın paniğe yol açtı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafenin mutfağında çıkan yangın paniğe yol açtı.


Edinilen bilgilere göre yangın, saat 17.30 sıralarında Alsancak semti Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çıktı. İddiaya göre kafenin mutfak bölümünde bulunan baca biranda yanmaya başladı. Bacadan çıkan alevler bir anda büyüyerek tentelere sıçradı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler çalışma başlattı.

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