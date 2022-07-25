İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, bir iş yerini alev topuna döndürdü.

Yangın, 02.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, iş yerini alev topuna döndürdü. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bir binanın alt katında olan iş yerinde çıkan yangın, kısa süreli panik oluştururken, yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.