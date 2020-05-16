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İzmir'de korkutan yangın: Patlama sesi paniğe yol açtı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın ve beraberindeki patlama sesi paniğe sebep oldu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın ve beraberindeki patlama sesi paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Çiçek Mahallesi Adil Akçamlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın esnasında dairede bulunan bir piknik tüpünün patlaması paniğe sebep oldu. Alevlerin büyüdüğünü gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri de panik sebebiyle dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda kendilerine uyarıda bulundu.


Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın maddi hasara sebep oldu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili ekipler çalışma başlattı.

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