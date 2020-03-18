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İzmir'de korona fırsatçılarına darbe: 1 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde sahte dezenfektan üretimi yapan depoya yapılan baskında yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte dezenfektan üretimi yapan depoya yapılan baskında yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve çok sayıda sahte ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı kullanılan dezenfektanların sahtesini üretmeye çalışan fırsatçılara darbe vurdu. Ekipler, Bornova'ya bağlı Yeşilova Mahallesi 364/6 sokakta bulunan bir depoda sahte dezenfektan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler depoda yapılan aramada yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve dezenfektan madde yapımında kullanılan çok sayıda boş etil alkol bidonu, etiketsiz doluma hazır boş bidon, 2 adet terazi, 1000 litrelik ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank ile 21 kilogram beyaz renkli toz hammadde ele geçirdi. Sahte olup olmadığı anlaşılması için de depoda bulunan diğer ürünlere de yine ekipler tarafından el konuldu.


Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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