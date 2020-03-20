İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi.

Yapılan operasyonda, sahte dezenfektan yapmakta kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.


Yapılan istihbarat çalışması sonucu, yüklü miktarda sahte etil alkolün sahte dezenfektan yapımında kullanılmak üzere kente getirildiğini öğrenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesindeki bir depoya ve bir araca operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 litrelik bidonlarda toplamda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte etil alkole imha edilmek üzere el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.