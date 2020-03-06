İzmir'de korona virüsü semineri: “53 bin kişi iyileştirildi, olağanüstü çaba gösteriliyor”

İzmir'de korona virüsü ile ilgili bir seminer veren Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, dünya genelinde hastalıkla mücadele için yapılan çalışmaları ve hastalıktan korunma yollarını detaylı olarak anlattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, birçok ülkeye hızla yayılarak 3 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan korona virüsüyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Hastalıkla mücadele kapsamında Çin'de şimdiye kadar 57 milyon kişinin karantina altına alındığını söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, dünya genelinde korona virüsü tanısı konan 95 bin kişiden 53 bininin de tamamen iyileştirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilimsel kurul oluşturulduğunu ve hastalığın gelişiminin izlendiğini belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, “Bu tarz durumlarda, insanların korkularını tetikleyerek, menfaat sağlamak isteyenler oluyor. Korona virüsü ile ilgili birçok yanlış bilgi paylaşılıyor. Vatandaşlar hijyen kurallarına uymalı, yetkililerin uyarılarını dikkate almalı ve gereksiz yere paniğe kapılmamalı” dedi.

korona virüsünün insandan insana geçen kalıcı bir hastalık olmasının önüne geçmek amacıyla, tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadele verildiğini vurgulayan Prof. Dr. Abacıoğlu, “Korona virüsü ile ilgili ilk bulguların aralık ayının başında çıktığı tahmin ediliyor. Moleküler analizler, korona virüsünün hayvandan insana geçtiğini gösteriyor. Korona virüsü ile mücadele sürecinde, insanlık tarihinin en büyük karantinasını gördük. Bu kapsamda Çin'de 57 milyon kişi karantinaya alındı. Alınan önlemler, sonuç vermeye de başladı. Çin'de virüsün yayılması neredeyse durdu. Korona virüsüyle ilgili 95 bin olgu var. 3 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 53 bin kişi de iyileştirildi. Hastalığa karşı olağanüstü mücadele veriliyor” diye konuştu.

Hastalık erkeklerde daha sık görülüyor

Çin'de enfeksiyonun 50 yaş üzeri bireylerde, erkeklerde ve kronik hastalıkları olanlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, hastalığın yüzde 80 oranında hafif-ılımlı seyrettiğini belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, hastalığın erkeklerde daha fazla görülme nedeninin kesin olarak bilinmediğini ancak sigara içmenin hastalığa yakalanmayı kolaylaştırabileceğini ifade etti. Yaş ilerledikçe ölüm oranlarının arttığını, en yüksek ölüm oranlarının 80 yaş ve üzerinde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, mevsimsel gribe bağlı her yıl on binlerce kişinin öldüğünün de unutulmaması gerektiğini söyledi. Korona virüsü yönelik aşı denemelerinin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, etkin bir aşının devreye girmesinin zaman alabileceğini söyledi.

“Bir saat içinde 25 kez gözümüze ve ağzımıza dokunuyoruz”

Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve eklem ağrısının hastalığın temel belirtileri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Abacıoğlu, “Yapılan araştırmalara göre, bir saat içinde elimizi 25 kez gözümüze ve ağzımıza götürüyoruz. Bu nedenle el hijyeni çok önemli. Elimizi sık sık yıkamalı, temas ettiğimiz yüzeylerin temiz olduğundan emin olmalıyız. Sabunla, ortalama 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalıyız. Sabun ve suya erişim yoksa, alkollü el dezenfektanları kullanılabilir. Solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren kişilerden uzak durmak da basit bir korunma yolu” dedi.

Solunum yolu hastalık belirtileri gösterenlerin öksürür veya hapşırırken kağıt mendille ağız ya da burnunu kapatması ve sonrasında da mendili çöpe atması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, mendilin bulunmadığı durumlarda kişilerin dirsek içine doğru öksürmelerinin, çevreye bulaşmasının önlenmesi için yararlı olacağını belirtti. Hasta kişilerin, çevresindekileri korumak için tıbbi maske takabileceğini söyleyen Prof. Dr. Abacıoğlu, hasta olmayan kişilerin şu anda maske takmalarına gerek bir durum olmadığını kaydetti.