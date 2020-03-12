İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüsü vakasının açıklamasının ardından İzmir'de de virüse karşı tedbir elden bırakılmadı. Şehirde adeta bir seferberlik başlatılırken; okullar, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüsü Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye genelinde başlayan dezenfektan seferberliği kapsamında İzmir'de de tedbir elden bırakılmadı. Salgına karşı kent genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler ve toplu taşıma alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Kentte toplu ulaşımı sağlayan ve her gün binlerce insanın yolculuk yaptığı; metro, yolcu gemisi, otobüs ve tramvaylar ilaçla dezenfekte edilirken, bazı ulaşım duraklarında el dezenfektan makineleri yerleştirilmeye başlandı.

Camilerde temizlendi

Vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri ibadethanelerde de tedbiri elden bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cami ve cemevlerinde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Narlıdere ilçesinde bulunan Şehitlik Camisi'nde dezenfekte işlemi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, camiyi ilaçla dip bucak dezenfekte etti.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol İlaçlama Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Özcan Ak, çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Ak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma kontrol Müdürlüğü tarafından öncelikle okullarda başlattığımız dezenfekte işlemleri, metrolarda tramvaylarda ve gemilerde de yapılıyor Şu anda dezenfekte işlemlerimize ibadethanelerde devam etmekteyiz. Buradaki asıl amacımız bakteri ve virüsün ortamdan uzaklaştırılması; var olan virüsün azaltılması veya öldürülmesi. Bununla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

Balçova Belediyesi ekipleri de, salgına karşı bir dizi önlem aldı. Vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları bölgeler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ekipler yine her yerde olduğu gibi öncelikli olarak parkları, camileri durakları, belediyeye ait tesislerde temizledi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya konu hakkında, "Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu; ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında ilçemizdeki hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri nedeniyle günlük nüfus yoğunluğumuz çok fazla. Halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.