İzmir'de korsan servislerle savaş

Denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Başkan Mert, “Vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapması amacıyla il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Korsan servis taşımacılığına asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert ve yönetim kurulu üyeleri, korsan servisçilere karşı etkin bir mücadele başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve il jandarma ekipleriyle ‘Korsan Servisler ile Mücadele' çerçevesinde yapmış olduğu ortak denetimlere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katılan Başkan Erdem Mert, korsan servis taşımacılığına geçit vermeyeceklerini söyledi. Başta okula giden çocuklar olmak üzere, kendilerinden hizmet alan insanların daha güvenli ellere emanet edilmesi, sağlıklı şekilde ulaşımlarının sağlanması, uygun ve güvenli servis araçları ile taşınması adına denetimleri artırdıklarını dile getiren Erdem Mert, “Vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapması amacıyla il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda yapılan denetimlerde, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi” dedi.

“Esnafımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Sahte plaka ve mükerrer plaka yönünden de araçların denetlendiğini ve denetimlerin süreceğini söyleyen Başkan Mert, servis araçlarının da kurallara uygunluk bakımından denetlendiğini ve kurallara uymayan araçlara otopark cezası, para cezası ve gerektiğinde trafikten men cezası uygulanabileceğini ifade etti. Başkan Mert, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sürekli sahada olduklarının altını çizerek “Korsan araçların üzerine korkmadan, yılmadan gideceğiz dedik. Esnafımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Korsan araçlara yönelik denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde bizlerle birlikte bulunan İzmir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'ye, Trafik Denetleme Şube Müdürümüz Şamil Özgülü'ye, jandarma trafik ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.