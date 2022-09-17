İzmir'de kozmetik fabrikasında büyük yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında büyük yangın çıktı. Fabrikada bulunan LPG tanklarının patlama riskine karşı jandarma ekipleri bölgedekileri uzaklaştırırken yangında fabrikada çalışan 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Yangın saat 10.30 sıralarında, ilçeye bağlı bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler kısa sürede hızla büyüyerek bütün fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

3 işçi yaralandı

Öte yandan alınan bilgiye göre yangın esnasında fabrikada vardiyada bulunan 60 işçinin olduğu öğrenildi. Yangında 3 işçinin yaralandığı ve Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Patlamalar oluyor

Alevlerin fabrikayı sarması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.